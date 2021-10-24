آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية في صنعاء وعدن

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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