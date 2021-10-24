آخر تحديثات أسعار صرف الريال اليمني مقابل سلة العملات الأجنبية في صنعاء وعدن

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، الاحد 24 اكتوبر/تشرين الأول:
* صنعاء*
الدولار الأمريكي
شراء 600
بيع 604
الريال السعودي
شراء 158
بيع 158.5
*
عدن*
الدولار الأمريكي
شراء 1286
بيع 1296
الريال السعودي
شراء 338
بيع 340