شبكة ترامب الاجتماعية تحصل على مهلة 30 يوما وإلا ستواجه عواقب

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اتهمت منظمة الحفاظ على حرية البرمجيات منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بانتهاك اتفاقية ترخيص برمجيات مجانية ومفتوحة المصدر.
وأضحت المنظمة أن منصة "تروث سوشيال" التي أطلق ترامب نسخة تجريبية منها مؤخرا تعمل على نسخة معدلة من "ماستودون"، وهي منصة مجانية ومفتوحة المصدر لتشغيل شبكات التواصل الاجتماعي الشبيهة بموقع "تويتر" للتغريدات، يمكن لأي شخص استخدامها، بشرط أن يتوافق مع "AGPLv3"، وهو ترخيص البرنامج الذي يحكم رمزها، وفقا لموقع "إنغادجيت".
وتابعت أن من أحد الأحكام المركزية لـ"AGPLv3" هو أنه يجب على المرخص لهم مشاركة "كود المصدر" الخاص بهم مع جميع المستخدمين، وهو ما لم تفعله منصة "تروث سوشيال" عندما تم إطلاق نسخة تجريبية منها.
وأكدت منظمة الحفاظ على حرية البرمجيات أن مؤسسة ترامب التي أطلقت شبكة "تروث سوشيال" أمامها 30 يوما للامتثال لشروط الترخيص، الأمر الذي سيجبرها على إعادة بناء نظامها الأساسي، وإلا ستواجه عواقب وإجراءات قانونية.
وتأتي أزمة منصة دونالد ترامب الاجتماعية الجديدة بعد أن تعرضت لاختراق.
وقال مراسل صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، درو هارويل، إن الناس كان بإمكانها الوصول إلى المنصة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام.
وتابع مشيرا إلى أن حساب ترامب على شبكة "تروثت سوشيال" تعرض للاختراق، ووضعت صورة لخنزير على صفحته