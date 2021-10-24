العراق يعلن عن توقيع اتفاق وشيك مع السعودية يخص هذا القطاع الهام

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن اتفاق وشيك مع السعودية يهدف إلى حل مشكلة شح المياه في العراق.

وقالت الوزارة، إن الوزير محمد كريم الخفاجي، سيزور السعودية قريبا لإبرام عقد يهدف لحل مشكلة شح المياه المخصصة للري في العراق.

وأوضح وكيل الوزارة مهدي الجبوري، أن وزارة الزراعة ستوقع العقد مع شركة خريف السعودية، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ولفت المسؤول العراقي إلى أن مدة العقد ستكون 10 أعوام وأنه يتضمن الدعم بمرشات لتوصيل 50% من الحصة المائية.

كما أوضح وكيل وزارة الزراعة أن العقد سوف يساعد في زيادة الإنتاجية بنسبة 60% تقريبا.

ومن جهة أخرى، أعلن الجبوري أن وزارة الزراعة أقرت توزيع بذور الحنطة من الرتب العليا وهي بذور عراقية تتلاءم مع البيئة.

وبين الجبوري أن عملية توزيع البذور سوف تكون 45 كيلوغراما للدونم الواحد بالنسبة للمساحات المزروعة ومضمونة الأمطار والآبار