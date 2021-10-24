الجزائر تعيد اللغة العربية إلى منصات الحكم بدل اللغة الفرنسية بعد سنين من تغيبها فيسبوك يواجه اختراق جديد لبيانات 187مليون مستخدم ردود فعل دولية بعد إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرة الحوثيون يقتحمون سكن أكاديميين جامعة صنعاء المتوفين ويطردون عوائلهم بعد هلاك قواتها على أطراف مأرب المليشيات يلجأون إلى منابر المساجد لحشد المجندين تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال القيادي الاصلاحي ”ضياء الحق الأهدل“ والاصلاح يتهم الحوثي ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في 6 مدن يمنية تحت سيطرة الميليشيات إعدامات حوثية لجرحى «عبدية مأرب» وتحويل المدارس إلى معتقلات سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل المواطنين بذمار في خطوة تاريخية... السعودية للحياد الصفري ونبعاث الكربون
أثار قرار وزارتين في الجزائر اعتماد اللغة العربية في المعاملات والوثائق الرسمية، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.
القرار جاء من قبل وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والرياضة والشباب.
وبقرار مماثل، أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعليماتها بـ "استعمال اللغة العربية في كل المراسلات الداخلية للوزارة ابتداء من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، محذرة من أي تهاون أو تقصير في تطبيق القرار.
ويأتي إعلان الوزارتين في ظل أزمة دبلوماسية مع فرنسا على خلفية ملفات عديدة حديثة وأخرى قديمة.
وكانت عبارة "اللغة العربية" الأكثر تغريدا على منصة تويتر في الجزائر. وأشادت أغلب التعليقات بالقرار وطالب كثيرون بتعميم استعمال اللغة العربية على بقية المؤسسات الحكومية في الجزائر. وتضمنت منشورات العديد من المغردين نسخة من قرار الوزارتين.
واعتبر أبو عبد الله حسان الجزائري أن تعميم استعمال اللغة العربية وحده الطريق الصحيح لنجاة هذه الّأمة.
ورأى عبد الحميد عرفة أن "مسألة اللغة أهم رد ووسيلة للتخلص من التبعية وتحقيق النماء في آن" وقال كثيرون إن التعميم جاء متأخرا لعقود، وكان من المفروض اعتماد الإنجليزية كلغة ثانية بدلا من الفرنسية.
واعتبرت نايلة بن محمد أن القرار بمثابة "صفعة لفرنسا من الجزائر". من جهة أخرى وجه البعض انتقادا لوزارة التكوين والتعليم المهنيين لأن اسمها على صفحتها الموثقة على موقع "فيسبوك"، مكتوب باللغة الفرنسية. لكن الوزارة قالت إن فريقها التقني "يسعى لتغيير اسم الصفحة إلى اللغة العربية في قادم الأيام".
واحتلت فرنسا الجزائر لمدة 132 عاما، سعت خلالها لإحلال اللغة الفرنسية محل العربية في البلاد، قبل أن تنال الجزائر استقلالها عام 1962.