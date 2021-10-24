ردود فعل دولية بعد إعلان أردوغان طرد سفراء 10 دول من أنقرة الحوثيون يقتحمون سكن أكاديميين جامعة صنعاء المتوفين ويطردون عوائلهم بعد هلاك قواتها على أطراف مأرب المليشيات يلجأون إلى منابر المساجد لحشد المجندين تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال القيادي الاصلاحي ”ضياء الحق الأهدل“ والاصلاح يتهم الحوثي ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في 6 مدن يمنية تحت سيطرة الميليشيات إعدامات حوثية لجرحى «عبدية مأرب» وتحويل المدارس إلى معتقلات سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل المواطنين بذمار في خطوة تاريخية... السعودية للحياد الصفري ونبعاث الكربون نصيحة من الخبراء.. تجنّبوا غسل الشعر قبل النوم هل جوالك منهم؟.. وقف «واتساب» على 53 نوعًا من الهواتف بعد أسبوع
اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، ليل السبت 23 اكتوبر/تشرين الأول، باقتحام سكن أكاديميين جامعة صنعاء وقامت بطرد عوائلهم ومصادرة أثاثهم.
وقالت مصادر أكاديمية لـ”مأرب برس“، أن مليشيا الحوثي اقتحمت مساكن الاساتذة المتوفيين وطردت عائلاتهم من السكن الجامعي، مشيرة الى ان المليشيا أجبرت العوائل على توقيع تنازلات عن الشقق التي يسكنونها مقابل تسليم اثاثهم، ومن رفض التوقيع تم مصادرة اثاثه الى مخازن الجامعة.
وأكدت المصادر ان هذه الاجراءات التعسفية غير قانونية ومخالفة للوائح جامعة صنعاء التي تنص على ان السكن الجامعي من حق اسرة الاستاذ المتوفي حتى تتوفى ارملته او تتزوج صغرى بناته.
وتشمل العائلات أطفال أكاديميين متوفين أفنوا حياتهم في التعليم الجامعي وتعجز أسرهم عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات كما باتوا عاجزين هم أيضاً عن دفع إيجارات مساكنهم الجديدة.