الحوثيون يقتحمون سكن أكاديميين جامعة صنعاء المتوفين ويطردون عوائلهم

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ خاص

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اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، ليل السبت 23 اكتوبر/تشرين الأول، باقتحام سكن أكاديميين جامعة صنعاء وقامت بطرد عوائلهم ومصادرة أثاثهم.

وقالت مصادر أكاديمية لـ”مأرب برس“، أن مليشيا الحوثي اقتحمت مساكن الاساتذة المتوفيين وطردت عائلاتهم من السكن الجامعي، مشيرة الى ان المليشيا أجبرت العوائل على توقيع تنازلات عن الشقق التي يسكنونها مقابل تسليم اثاثهم، ومن رفض التوقيع تم مصادرة اثاثه الى مخازن الجامعة.

وأكدت المصادر ان هذه الاجراءات التعسفية غير قانونية ومخالفة للوائح جامعة صنعاء التي تنص على ان السكن الجامعي من حق اسرة الاستاذ المتوفي حتى تتوفى ارملته او تتزوج صغرى بناته.

وتشمل العائلات أطفال أكاديميين متوفين أفنوا حياتهم في التعليم الجامعي وتعجز أسرهم عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات كما باتوا عاجزين هم أيضاً عن دفع إيجارات مساكنهم الجديدة.