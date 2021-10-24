سقوط صاروخ باليستي حوثي على منازل المواطنين بذمار

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سقط صاروخ باليستي فور إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي، في الساعة الأولى من فجر الأحد 24 اكتوبر/تشرين الأول، على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، أن انفجاراً عنيفاً هز مدينة ذمار، إثر سقوط صاروخ باليستي على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن.
وأضافت المصادر أن الصاروخ الباليستي سقط فور إطلاقه، على منازل المواطنين في حي النجدة، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وطبقاً للمصادر، فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ.
ويعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها الميليشيا الحوثية الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة.
وانطلق من هذا المركز صاروخان باليستيان استهدفا الحكومة الشرعية فور وصولها إلى عدن نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الصواريخ على المدنيين في مأرب.