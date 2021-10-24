هل جوالك منهم؟.. وقف «واتساب» على 53 نوعًا من الهواتف بعد أسبوع

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بعد أن واجهت العديد من أنواع الجوالات إيقاف تطبيق برنامج “واتساب” عليها خلال الفترة الماضية، يستعد التطبيق للتوقف على هواتف أخرى بدءًا من 1 نوفمبر القادم.
وخلال أيام سيتوقف “واتساب” على الهواتف الذكية إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جداً.
أما بالنسبة لمستخدمي هواتف “أندرويد” سيتوقف واتساب عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.
كما ستتوقف أجهزة “آيفون” عن تشغيل التطبيق إذا كانت لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.
ونشر موقع «إكسبريس» قائمة بجميع النماذج المتأثرة بإيقاف التطبيق خلال أيام، والتي جاءت كالتالي:
آندرويد
Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
Lucid 2
Optimus F7
Optimus F5
Optimus L3 II Dual
Optimus F5
Optimus L5
Best L5 II
Optimus L5 Dual
Best L3 II
Optimus L7
Optimus L7 II Dual
Best L7 II
Optimus F6, Enact
Optimus L4 II Dual
Optimus F3
Best L4 II
Best L2 II
Optimus Nitro HD
Optimus 4X HD
Optimus F3Q
ZTE V956
Grand X Quad V987
Grand Memo
Xperia Miro
Xperia Neo L
Xperia Arc S
Alcatel
Ascend G740
Ascend Mate
Ascend D Quad XL
Ascend D1 Quad XL
Ascend P1 S
Ascend D2
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Run F1
THL W8
آيفون:
– iPhone SE
– iPhone 6S
– iPhone 6S Plus