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هل جوالك منهم؟.. وقف «واتساب» على 53 نوعًا من الهواتف بعد أسبوع

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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بعد أن واجهت العديد من أنواع الجوالات إيقاف تطبيق برنامج “واتساب” عليها خلال الفترة الماضية، يستعد التطبيق للتوقف على هواتف أخرى بدءًا من 1 نوفمبر القادم.

 

وخلال أيام سيتوقف “واتساب” على الهواتف الذكية إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جداً.

 

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف “أندرويد” سيتوقف واتساب عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.

 

كما ستتوقف أجهزة “آيفون” عن تشغيل التطبيق إذا كانت لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.

 

ونشر موقع «إكسبريس» قائمة بجميع النماذج المتأثرة بإيقاف التطبيق خلال أيام، والتي جاءت كالتالي:

 

آندرويد

 

Galaxy Trend Lite

 

Galaxy Trend II

 

Galaxy SII

 

Galaxy S3 mini

 

Galaxy Xcover 2

 

Galaxy Core

 

Galaxy Ace 2

 

Lucid 2

 

Optimus F7

 

Optimus F5

 

Optimus L3 II Dual

 

Optimus F5

 

Optimus L5

 

Best L5 II

 

Optimus L5 Dual

 

Best L3 II

 

Optimus L7

 

Optimus L7 II Dual

 

Best L7 II

 

Optimus F6, Enact

 

Optimus L4 II Dual

 

Optimus F3

 

Best L4 II

 

Best L2 II

 

Optimus Nitro HD

 

Optimus 4X HD

 

Optimus F3Q

 

ZTE V956

 

Grand X Quad V987

 

Grand Memo

 

Xperia Miro

 

Xperia Neo L

 

Xperia Arc S

 

Alcatel

 

Ascend G740

 

Ascend Mate

 

Ascend D Quad XL

 

Ascend D1 Quad XL

 

Ascend P1 S

 

Ascend D2

 

Archos 53 Platinum

 

HTC Desire 500

 

Caterpillar Cat B15

 

Wiko Cink Five

 

Wiko Darknight

 

Lenovo A820

 

UMi X2

 

Run F1

 

THL W8

 

آيفون:

 

– iPhone SE

 

– iPhone 6S

 

– iPhone 6S Plus

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