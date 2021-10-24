هل جوالك منهم؟.. وقف «واتساب» على 53 نوعًا من الهواتف بعد أسبوع

الأحد 24 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 675

بعد أن واجهت العديد من أنواع الجوالات إيقاف تطبيق برنامج “واتساب” عليها خلال الفترة الماضية، يستعد التطبيق للتوقف على هواتف أخرى بدءًا من 1 نوفمبر القادم.

وخلال أيام سيتوقف “واتساب” على الهواتف الذكية إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جداً.

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف “أندرويد” سيتوقف واتساب عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.

كما ستتوقف أجهزة “آيفون” عن تشغيل التطبيق إذا كانت لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.

ونشر موقع «إكسبريس» قائمة بجميع النماذج المتأثرة بإيقاف التطبيق خلال أيام، والتي جاءت كالتالي:

آندرويد

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Alcatel

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8

آيفون:

– iPhone SE

– iPhone 6S

– iPhone 6S Plus