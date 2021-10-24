السعودية.. "هاكر" يوهم مستخدمي واتساب بالفوز بجوائز من "بنده" والشركة تحذر ثلاثة منهم برتب عسكرية رفيعة..الحـوثي يعترف رسمياً بمصرع عدد من قياداته .. مـأرب تحصد رؤوس «الحوثيين»..أسماء الـ” سي آي إيه” تكشف للبيت الأبيض مجالات تفوق روسيا والصين مقطع يوثق تواجد نجل نصر الله داخل مرفأ بيروت قبل الانفجار بساعتين رئيس الوزراء يبلغ قيادات المكونات السياسية: ”وقوف الأشقاء والأصدقاء الى جانبنا مرهون بتحسين الأداء العسكري ومعالجة الوضع الاقتصادي“ حزب ”الإصلاح“ ينعي ”ضياء الحق الأهدل“ ويؤكد: ”الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواقفنا الوطنية“ وسيط دولي يكشف تفاصيل التقارب السعودي الإيراني بعد سنوات الخلاف عاجل اندلاع حريق هائل في إمارة دبي بالماربنا تعرف على الميزات الجديدة التي يعتزم "واتساب" تقديمها الشاب الذي سيصبح أول تريليونير في العالم
حذرت شركة "بنده" السعودية للتجزئة، عملائها من محاولة هكر إيهام مستخدمي واتساب بالمملكة بالفوز بجوائز من الشركة عبر خطابات مزيفة.
وحسب صحيفة "سبق" المحلية، حاول الهاكر التلاعب بمستخدمي تطبيق واتساب عبر إرساله خطابات مزيفة لهم، تحمل شعار شركة بنده، لإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية بعد إجراء سحب على الجوائز المالية في جميع الفروع.
وقالت شركة "بنده" إنها غير مسؤولة عن هذه الخطابات "ونرجو أخذ الحذر من التعامل مع هذه الرسائل غير الصحيحة"، مضيفة بأنه "يمكن متابعة أخبارنا على الموقع الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".