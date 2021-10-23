أول محافظات ”الشرعية“ تدشن دعم المخابز تلبية لاحتياجات المواطن

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دشنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، السبت، دعم المخابز بنسبة 50٪ تلبية لاحتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.



وأشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري في تصريح صحفي، إلى أن خطوة دعم الخبز للمواطنين تأتي ضمن جملة من المعالجات التي اتخذتها السلطة المحلية بهدف مساعدة المواطنين.



وأوضح أن السلطة المحلية عملت على توفير مادة الدقيق للمخابز بسعر موحد 15 ألف ريال يمني وتوفير مادة الديزل بسعر 6 آلاف للعشرين لتر، وتحملت الفارق الخاص بالمادتين لغرض مساعدة المواطنين.



وقال الكثيري إن "الدعم سيشمل مخابز الوادي بفروعه ومخبز المطيري بتريم بالبيع للمواطنين من خلال مراكزهم الرئيسية وفروعها ونقاط البيع الخاصة بهم في البقالات والسوبرماركات بتوفير مادتي الخبز والروتي بالسعر المدعوم 650 ريالا".



كما ستستكمل إجراءات إدراج بقية المخابز الراغبة في البيع بالسعر المدعوم خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات توقيع العقود معهم.



وشدد الكثيري، على أهمية قيام السلطات المحلية بالمديريات ومكاتب التجارة والصناعة وعقال الأحياء وعموم المواطنين بدورهم الرقابي والابلاغ عن أي مخالفات من قبل المخابز أو نقاط البيع الخاصة بهم.



وفي السابق، كان يباع الكيلو الواحد للمواطنين بسعر تجاوز 1100 ريال.



والأسبوع الماضي، أقرت سلطة وادي حضرموت في لقاء مع ملاك المخابز دعمها للمخابز بنسبة 50 في المائة من المحروقات والدقيق، مع إلزامهم بالبيع بالكيلو لضمان توفيرها للمستهلك بأحجامها المعتادة وبأسعار تناسب الجميع .

