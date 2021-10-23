مقطع يوثق تواجد نجل نصر الله داخل مرفأ بيروت قبل الانفجار بساعتين

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت قناة "الحدث" مقطع فيديو وثق تواجد نجل نصر الله داخل مرفأ بيروت قبل الانفجار بساعتين.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت 2020 أو انفجار مرفأ بيروت 2020 أو انفجار 4 آب وأُطلِق عليه مصطلح بيروتشيما تشبيهًا بما جرى لمدينة هيروشيما جراء الانفجار النووي، هو انفجار ضخم حدث على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 نتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة بيروت، مما أدّى إلى أضرار كبيرة في المرفأ وتهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن عدد الجرحى كبير ولا يُحصى، هذا وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية (تباعًا)، مقتل أكثر من 204 أشخاص وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

كما تم الإعلان عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.