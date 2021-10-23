وسيط دولي يكشف تفاصيل التقارب السعودي الإيراني بعد سنوات الخلاف

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أفاد مصدر في الحكومة العراقية، اليوم السبت، بأن بغداد نجحت في إيجاد تقارب بين الرياض وطهران بعد سنوات من الخلافات. وقال المصدر لـRT، إن "العاصمة العراقية احتضنت خلال الأشهر الماضية أربع اجتماعات بين البلدين أنتجت تقاربا كبيرا بينهما".
وأضاف، أن "الاجتماعات كانت على مستويات عالية، دبلوماسية ومخابراتية". وأشار المصدر إلى أن "هذا التقارب والاتفاق في الاجتماعات، سينتج خلال الفترة المقبلة إعلانا من البلدين عن انتهاء التوتر بينهما".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية. وكان المتحدث باسم الوزارة سعید خطيب زادة، أعلن سابقا، أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية على أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات. وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة، خاصة الحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016