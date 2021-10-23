عاجل اندلاع حريق هائل في إمارة دبي بالماربنا

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سيطر الدفاع المدني في إمارة دبي على حريق اندلع في مبنى "مارينا دايموند 2" بمنطقة دبي مارينا، دون أن يخلف إصابات أو وفيات. وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، في بيان إنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق في مبنى مارينا "دايموند 2" في منطقة دبي مارينا،
وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ المرسى كجهة اختصاص ومستجيب أول لمكان الحادثة. وأضافت: "عند الوصول في الساعة 4:01 محققاً زمن استجابة مقداره 3 دقائق، تبين أن الحادث نتج عن حريق في الشقة الحادية عشر وامتد من الطابق التاسع إلى الطابق الخامس عشر، لتنفذ فرق الإطفاء والإنقاذ عمليات الإخلاء لجميع المحصورين بدون تسجيل أي إصابة، مع مباشرة ومكافحة الحريق ومنع انتشاره إلى المواقع
المجاورة". وتابعت: "عند الساعة 4:10 تم تحريك مركزي إطفاء وإنقاذ البرشاء، للقيام بعمليات الدعم والإسناد،
وفي تمام الساعة 5:24 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات". كما أشارت إلى أنه تم توفير مساكن مؤقتة لأصحاب الشقق المتضررة في المبنى وذلك عن طريق مركز الأزمات والكوارث التابع للقيادة العامة لشرطة دبي