تعرف على الميزات الجديدة التي يعتزم "واتساب" تقديمها

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 166

يعتزم تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" لإطلاق ميزات جديدة تقدم خيارات أوسع للمستخدمين.

ومن أبرز المزايا التي يعتزم "واتساب" طرحها، ما يلي:

الوصول إلى الكثير من السلع والبضائع

وتتضمن الميزات الجديدة إمكانية البحث عن سلع وبضائع يرغبون بشرائها من خلال كتالوج خاص. وبإمكان الشركات الراغبة بعرض منتجاتها وضع هذه البضائع ضمن فئات خاصة تدرج في التطبيق، بحيث لا يضطر المستخدم للبحث الطويل. ويمكن الوصول إلى هذا الكتالوج عبر رابط أو زر الشراء في أعلى صفحة الرسائل..

الرسائل ذاتية الاختفاء

ومن بين الميزات إخفاء الرسائل المرسلة بعد مرور فترة زمنية تبلغ 7 أيام من إرسالها، وقد تقوم الشركة في التحديث القادم بتقديم خيارات أكثر للمستخدمين، وذلك من أجل تحديد المدة التي تختفي الرسالة بعدها تلقائيا دون أي تدخل منك فيها. وبدلًا من الخيار الافتراضي 7 أيام يمكن للمستخدمين تعيين اختفاء الرسائل المرسلة لمدة تتراوح بين 24 ساعة و90 يوما

. الاستماع إلى الرسائل من دون توقف

وبدأ تطبيق واتساب في اختبار خيار بدء الاستماع ثم الخروج من المحادثة، مع الاستمرار في تشغيل الرسالة الصوتية. وأثناء التشغيل يتم تثبيت نافذة في الجزء العلوي من التطبيق، مع خيار إيقاف تشغيل الرسالة الصوتية مؤقتا أو إيقافها نهائيا.