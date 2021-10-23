الشاب الذي سيصبح أول تريليونير في العالم

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توقع بنك "مورغان ستانلي" أن يتحول رجل الأعمال الأمريكي "أيلون ماسك" إلى أول تريليونير في العالم، بعد النمو السريع الذي شهدته مشاريع يقودها مثل تيسلا وسبيس إكس للفضاء. ووفقا للبنك الاستثماري فإن مشروع إيلون ماسك "سبيس إكس" سيوفر له مرتبة التريليونير، على الرغم من أن سيارات "تيسلا" الكهربائية اكتسبت شعبية غير مسبوقة.
ويعزا نجاح "سبيس إكس" إلى مشاريع جارية تشارك فيها وكالة الفضاء "ناسا"، وكان ماسك قد أعلن في وقت سابق عن خطط لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050 على أمل إنشاء مدينة "مكتفية ذاتيا" هناك في حال أصبحت الأرض غير قابلة للإنقاذ. وتبلغ حصة "سبيس إكس" نحو 17% من ثروة ماسك،.
وتبلغ ثروة رجل الأعمال الأمريكي قرابة 241 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وذلك بعد أن تم تقييم "سبيس إكس" بقيمة 100 مليار دولار في عملية بيع ثانوية للأسهم في وقت سابق من هذا الشهر.