طموح مليونية لقطر خلال كأس العالم القادم

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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يأمل منظمو مونديال قطر 2022 لكرة القدم في قدوم مليون ومئتي ألف زائر إلى الدولة الخليجية الصغيرة، تستضيفهم في سلسلة فنادقها ومن خلال حلول أخرى "مبتكرة وموقتة".

وقالت فاطمة النعيمي المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث، في مقابلة مع "أ ف ب": "نأمل في أن يحضر خلال بطولة كأس العالم أكثر من مليون و200 ألف زائر من حول العالم. لن يكونوا في الوقت عينه في البلاد، إذ يمتد هذا الحدث على مدى 28 يوما". وتستضيف قطر المونديال الأول في الشرق الأوسط بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وعن كيفية التوصل إلى هذا الرقم، قالت النعيمي: "هناك أكثر من عنصر مثل بيانات النسخ السابقة من كأس العالم، الموقع الجغرافي لقطر القريب من دول كثيرة، ولوصول الناقل الرسمي الطيران القطري إلى 190 وجهة مباشرة، ما سيخلق لفيفا (الاتحاد الدولي) أسواقا جماهيرية جديدة".

وعن كيفية استضافة هذا الكم من الزائرين، قالت النعيمي إنه بالإضافة إلى الفنادق "فكرنا في حلول مبتكرة وموقتة، مثل القوارب الضخمة العائمة، قرى المشجعين ذات الطابع العربي الصحراوي التي تمنح تجربة مختلفة وتوفر عددا كبيرا من حجم الغرف المستأجرة في الفنادق".

وكشفت أن "خطط السكن الكاملة ستكون متاحة في وقت قريب للجماهير التي تبدأ بالتفكير بالسكن عادة بعد البدء بإصدار التذاكر مطلع العام 2022".