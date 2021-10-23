الأرصاد يحذر من ”أجواء باردة“ في 8 محافظات ويوصي بأخذ الاحتياطات اللازمة

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حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم السبت 23 اكتوبر/تشرين الأول، من الأجواء الباردة، في عدة محافظات، خلال الساعات القامة.
وتوقع الأرصاد في تقرير له، بـ”طقس صحو وبارد أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية لمحافظات “صنعاء، عمران، ذمار، صعدة، البيضاء وأجزاء من مرتفعات محافظات، لحج ،الضالع وإب”.
كما توقع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل 2 إلى 4 درجات وتكون في مجملها أدنى من معدلاتها، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية باردة.
وأشار المركز إلى أنه من المحتمل تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية المحاذية للساحل الغربي وأجزاء من السواحل الشرقية.
كما توقع أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزيئاً وقد تتشكل اللشابورة المائية على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إجمالاً تتراوح مابين 08 إلى 18 عقدة.
ولفت إلى طقس صحو وجاف بوجه عام، وأجواء باردة نسبيا والرياح شمالية إلى شمالية شرقية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار لتصل أقصى سرعة لها 20عقدة مثيرة للأتربة والرمال.
وفي أرخبيل سقطرى، من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
ونبه المركز المواطنين في هذه الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر وأوصي بأخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس المناسبة والحذر من تقلبات الأجواء وفي درجات الحرارة الصغرى وهبات الرياح الباردة الشمالية والشمالية الشرقية.
ودعا سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر من تشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنعطفات وأجزاء من المنحدرات الجبلية.