طلاق الفنانة نانسي عجرم يجتاح مواقع التواصل ومدير أعمالها يتدخل

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا لفادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يتحدث فيه عن حقيقة طلاقهما.

ونفى الهاشم، في تسجيل صوتي أرسله إلى إحدى معجبات زوجته، الأخبار المتداولة بشأن شائعات طلاقهما، بعدما أثارت جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

. وأحيت نانسي يوم الثلاثاء الماضي حفل افتتاح الدورة الحادية والعشرين من "المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون" في تونس، تحت شعار "التواصل والتجديد".

وفي السياق، قال مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، في تصريحات صحفية؛ إن خبر الانفصال مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة.

ووصف لامارا شائعات طلاق نانسي بأنها مجرد حيلة من البعض؛ لصرف نظر الجمهور عن النجاح الكبير الذي تحققه منذ انطلاقها في عالم الفن.