تخرج الدفعة الثانية إدارة أعمال في جامعة إقليم سبأ

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نظمت اللجنة التحضيرية للدفعة الثانية(إداريون برؤية قيادية) قسم إدارة الأعمال كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة إقليم سبأ صباح اليوم حفلا كرنفاليا وخطابيا لتخرج الدفعة وتوديعها..
وفي الحفل قال نائب رئيس الجامعة لشؤن الطلاب الدكتور علي سيف الرمال أن التخرج هو ثمرة تعب اربع سنوات والاحتفال اليوم هو احتفال بجهود سنوات من الجد والاجتهاد .. وان الخريجين اليوم يفتحون صفحة جديدة في العمل وان النجاح الحقيقي يكون في الميدان ..
واضاف نائب رئيس جامعة إقليم سبأ ان الجامعة وضعت في أولوياتها بناء الإنسان والتحصن بمبدأ العلم والمعرفة والإبداع. وفي كلمة الخرييجين التي القاها رئيس اللجنة التحضيرية الخريج عبدالحافظ فيصل الذي بدوره شكر كل من ساهم في إنجاح تخرجهم وعلى رأسهم اللواء سلطان بن علي العرادة وعبر الخريجون عن سعادتهم وفرحتهم ونجاحهم والجهود المبذولة للوصول لهذه المرحلة وتطلعاتهم للمستقبل تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والوصلات الغنائية والرقصات الشعبية ..