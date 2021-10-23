شاحنة نقل تتسبب في قطع طريق هيجة العبد الرابط بين ثلاث محافظات فضيحة فساد حوثية جديدة.. انفاق 300 مليون ريال لإزالة ملصقات احتفال المولد النبوي بصنعاء (وثيقة) قافلة غذائية تموينية من أبناء «أمانة العاصمة» دعما للمقاتلين في جبهات مأرب أردوغان يعلن 10 سفراء دول أشخاصا غير مرغوب فيهم التحالف يستهدف معسكرا للحوثيين ويعلن احباط هجمات عدائية وشيكة التزام أميركي بإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت 43 دقيقة عن حياة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وبعض انجازاته وعلاقة علي عبدالله صالح وآخرون في جريمة اغتياله محمد بن سلمان يطلق مبادرة جديدة جماعة الحوثي تحول اليمنيين الى لاجئين في الصومال السعودية ترحب بموقف مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين على أراضيها
كشفت وثيقة متداولة عن فضيحة فساد حوثية جديدة وعن مدى الانفاق الكبير على المناسبات والاحتفالات والمهرجانات في وقت تمتنع فيه المليشيات عن دفع رواتب الموظفين بمزاعم انعدام الايرادات.
وأظهرت الوثيقة أن المليشيات أنفقت أكثر من 300 مليون ريال مقابل أجور إضافية لما بعد احتفال بالمولد النبوي في صنعاء.
وجاء في الوثيقة، أن الـ300 مليون تكلفة حملات نظافة وإزالة ملصقات لما بعد احتفالات المولد في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وتؤكد مضمون هذه الوثيقة أن ميليشيا الحوثي تتعمد رفض صرف مرتبات الموظفين في وقت تزيد مواردها عن المبلغ الكافي لتغطية بند المرتبات والأجور، غير انها تستأثر بها لصالحها وتذهب لحسابات قيادات الجماعة وتمويل حروبها العبثية وتضاعف من معاناة اليمنيين.