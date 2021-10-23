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فضيحة فساد حوثية جديدة.. انفاق 300 مليون ريال لإزالة ملصقات احتفال المولد النبوي بصنعاء (وثيقة)

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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كشفت وثيقة متداولة عن فضيحة فساد حوثية جديدة وعن مدى الانفاق الكبير على المناسبات والاحتفالات والمهرجانات في وقت تمتنع فيه المليشيات عن دفع رواتب الموظفين بمزاعم انعدام الايرادات.

وأظهرت الوثيقة أن المليشيات أنفقت أكثر من 300 مليون ريال مقابل أجور إضافية لما بعد احتفال بالمولد النبوي في صنعاء.

وجاء في الوثيقة، أن الـ300 مليون تكلفة حملات نظافة وإزالة ملصقات لما بعد احتفالات المولد في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.

وتؤكد مضمون هذه الوثيقة أن ميليشيا الحوثي تتعمد رفض صرف مرتبات الموظفين في وقت تزيد مواردها عن المبلغ الكافي لتغطية بند المرتبات والأجور، غير انها تستأثر بها لصالحها وتذهب لحسابات قيادات الجماعة وتمويل حروبها العبثية وتضاعف من معاناة اليمنيين.

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