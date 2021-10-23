قافلة غذائية تموينية من أبناء «أمانة العاصمة» دعما للمقاتلين في جبهات مأرب

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة اليوم السبت قافلة تموينية للجيش والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب.

وقال وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبدالمجيد الجرف إن القافلة تعبير عن وقوف أبناء العاصمة (صنعاء) إلى جانب الأبطال في جبهات العز والشرف.. موضحا أنها لا تساوي شيئاً أمام ما يقدمه الأبطال بوجه مليشيا الحوثي الإرهابية، حد وصفه.

وأكد استمرار دعم أبناء أمانة العاصمة لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.

وكان في استقبال القافلة قائد اللواء ١٣٣ العميد الركن عبدالعزيز الحيدري وقائد اللواء ٣١٤ مدرع العميد الركن محمد يحيى الشرفي، وعدد من الضباط الذين أشادوا بالدعم الشعبي المتواصل للأبطال في الجبهات في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وثمن العميد الحيدري استمرار الدعم الشعبي مؤكداً أن هذه القوافل تمثل إسنادا كبيرا وعامل صمود في وجه مليشيا الإيرانية.

وقال أن مليشيا الحوثي في أيامها الأخيرة وأن أبطال الجيش والمقاومة يحرقون أنساقها في كافة الجبهات.

من جانبه أكد العميد الشرفي أن النصر على مليشيا الحوثي بات قريباً أكثر من أي وقت مضى.. معبرا عن خالص شكره للأحرار في مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة على نضالهم المستمر إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة في معركة استعادة الدولة.

بدوره أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإسناد العقيد أحمد يحيى الأشول أن أبناء أمانة العاصمة وكافة اليمنيين يقفون بكل إمكاناتهم في معركة استعادة الدولة ويتطلعون إلى يوم النصر والخلاص من مليشيا الحوثي التابعة لإيران.