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أردوغان يعلن 10 سفراء دول أشخاصا غير مرغوب فيهم

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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 أردوغان يعلن سفراء 10 دول أشخاصًا غير مرغوب فيهم على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء العشرة من كافالا: "سيعرفون ويفهمون تركيا، في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا، سيغادرونها".

وأضاف: أعطيت الأمر لوزير خارجيتنا، "ستتعامل على الفور مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة كشخص غير مرغوب فيه

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