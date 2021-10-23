أردوغان يعلن 10 سفراء دول أشخاصا غير مرغوب فيهم

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أردوغان يعلن سفراء 10 دول أشخاصًا غير مرغوب فيهم على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا.
وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء العشرة من كافالا: "سيعرفون ويفهمون تركيا، في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا، سيغادرونها".
وأضاف: أعطيت الأمر لوزير خارجيتنا، "ستتعامل على الفور مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة كشخص غير مرغوب فيه