التحالف يستهدف معسكرا للحوثيين ويعلن احباط هجمات عدائية وشيكة

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال التحالف العربي، اليوم السبت انه نفذ عملية استهدفت ، موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي الخاضع لسيطرة الحوثيين، بمحافظة الحديدة،غرب اليمن.

واعلن التحالف في بيان مقتضب عصر اليوم تدمير 4 زوارق مفخخة في الموقع المستهدف، تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

واضاف البيان : جهود التحالف اسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.