التحالف يستهدف معسكرا للحوثيين ويعلن احباط هجمات عدائية وشيكة التزام أميركي بإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت 43 دقيقة عن حياة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وبعض انجازاته وعلاقة علي عبدالله صالح وآخرون في جريمة اغتياله محمد بن سلمان يطلق مبادرة جديدة جماعة الحوثي تحول اليمنيين الى لاجئين في الصومال السعودية ترحب بموقف مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين على أراضيها ”الصالحي“ يكشف مستجدات الوضع الميداني بجبهات ”الجوبة“ و”جبل مراد“ جنوب مأرب وهدف مليشيا الحوثي الذي تضغط لتحقيقه عاااجل اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح في تعز قبل قليل الإرياني يحذر من مأساة إنسانية جراء تزايد النزوح في مأرب وشبوة باريس تبعث برسالة جديدة إلى طهران بشأن البرنامج النووي
قال التحالف العربي، اليوم السبت انه نفذ عملية استهدفت ، موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي الخاضع لسيطرة الحوثيين، بمحافظة الحديدة،غرب اليمن.
واعلن التحالف في بيان مقتضب عصر اليوم تدمير 4 زوارق مفخخة في الموقع المستهدف، تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.
واضاف البيان : جهود التحالف اسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.