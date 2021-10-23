التحالف يستهدف معسكرا للحوثيين ويعلن احباط هجمات عدائية وشيكة التزام أميركي بإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت 43 دقيقة عن حياة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وبعض انجازاته وعلاقة علي عبدالله صالح وآخرون في جريمة اغتياله محمد بن سلمان يطلق مبادرة جديدة جماعة الحوثي تحول اليمنيين الى لاجئين في الصومال السعودية ترحب بموقف مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين على أراضيها ”الصالحي“ يكشف مستجدات الوضع الميداني بجبهات ”الجوبة“ و”جبل مراد“ جنوب مأرب وهدف مليشيا الحوثي الذي تضغط لتحقيقه عاااجل اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح في تعز قبل قليل الإرياني يحذر من مأساة إنسانية جراء تزايد النزوح في مأرب وشبوة باريس تبعث برسالة جديدة إلى طهران بشأن البرنامج النووي
قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن بلاده ملتزمة بإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن.
وجدد المبعوث الأمريكي التزام واشنطن بأمن السعودية، قائلا إن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية مائة في المائة".
وقال ليندركينغ، في تصريحات متلفزة: "نشهد تصعيدا كبيرا لهجمات الحوثيين ضد المملكة، وهناك 70 ألف أمريكي يعيشون في السعودية، وحياتهم في خطر بسبب صواريخ الحوثيين".
وعبّر عن قلق بلاده من تقديم إيران السلاح للحوثيين، مؤكدا القول: "لم أرَ أي دليل على أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن".
كما لفت المبعوث الأمريكي إلى أن إدانة مجلس الأمن للحوثيين تعكس التزام واشنطن والمجتمع الدولي بإنهاء الحرب في اليمن.
وأشار إلى توحّد الجهود الدولية مقارنة بالسنوات الماضية، حول ضرورة إنهاء الحرب في اليمن ورفض الحلول العسكرية.
وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، قد أكد مؤخرا أن التصعيد الحوثي في محافظة مأرب أكبر عقبة لتحقيق السلام، مشددا على أن ذلك يخالف رغبة المجتمع الدولي.
ووصف المبعوث الأمريكي دعم إيران لمليشيا الحوثي، وتسليحها، بأنه مصدر قلق لواشنطن، لافتا إلى أنها لا تريد إنهاء الحرب في اليمن.
وجدد المبعوث الأمريكي دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكثر من أجل الدفع بأطراف النزاع في اليمن إلى طاولة التفاوض في أقرب وقت.