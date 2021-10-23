التزام أميركي بإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن بلاده ملتزمة بإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت ممكن.

وجدد المبعوث الأمريكي التزام واشنطن بأمن السعودية، قائلا إن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية مائة في المائة".

وقال ليندركينغ، في تصريحات متلفزة: "نشهد تصعيدا كبيرا لهجمات الحوثيين ضد المملكة، وهناك 70 ألف أمريكي يعيشون في السعودية، وحياتهم في خطر بسبب صواريخ الحوثيين".

وعبّر عن قلق بلاده من تقديم إيران السلاح للحوثيين، مؤكدا القول: "لم أرَ أي دليل على أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن".

كما لفت المبعوث الأمريكي إلى أن إدانة مجلس الأمن للحوثيين تعكس التزام واشنطن والمجتمع الدولي بإنهاء الحرب في اليمن.

وأشار إلى توحّد الجهود الدولية مقارنة بالسنوات الماضية، حول ضرورة إنهاء الحرب في اليمن ورفض الحلول العسكرية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، قد أكد مؤخرا أن التصعيد الحوثي في محافظة مأرب أكبر عقبة لتحقيق السلام، مشددا على أن ذلك يخالف رغبة المجتمع الدولي.

ووصف المبعوث الأمريكي دعم إيران لمليشيا الحوثي، وتسليحها، بأنه مصدر قلق لواشنطن، لافتا إلى أنها لا تريد إنهاء الحرب في اليمن.

وجدد المبعوث الأمريكي دعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكثر من أجل الدفع بأطراف النزاع في اليمن إلى طاولة التفاوض في أقرب وقت.