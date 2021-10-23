التحالف يستهدف معسكرا للحوثيين ويعلن احباط هجمات عدائية وشيكة التزام أميركي بإنهاء الحرب في اليمن بأسرع وقت 43 دقيقة عن حياة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وبعض انجازاته وعلاقة علي عبدالله صالح وآخرون في جريمة اغتياله محمد بن سلمان يطلق مبادرة جديدة جماعة الحوثي تحول اليمنيين الى لاجئين في الصومال السعودية ترحب بموقف مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثيين على أراضيها ”الصالحي“ يكشف مستجدات الوضع الميداني بجبهات ”الجوبة“ و”جبل مراد“ جنوب مأرب وهدف مليشيا الحوثي الذي تضغط لتحقيقه عاااجل اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح في تعز قبل قليل الإرياني يحذر من مأساة إنسانية جراء تزايد النزوح في مأرب وشبوة باريس تبعث برسالة جديدة إلى طهران بشأن البرنامج النووي
خصص الإعلامي اليمني، محمد الربع، حلقة هذا الاسبوع من برنامجه الساخر، (رئيس الفصل) للحديث عن الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي، تزامنا مع ذكرى اغتياله الـ 44.
وتطرق الربع في الحلقة التي بثت امس الجمعة(تابعها محرر مأرب برس) الى بعض انجازات الرئيس الحمدي ومحطات من حياته ومعلومات حول جريمة اغتياله في منزل الغشمي.
وتضمن موضوع الحلقة، علاقة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اغتيال الشهيد الحمدي.
كما اجرى مقدم البرنامج، مقارنة بين مشروع الحمدي الذي حكم البلد ثلاث سنوات ونصف فقط وبين من جاءوا بعده.
وتولى الشهيد إبراهيم الحمدي رئاسة اليمن (الشطر الشمالي)، في 13 يونيو 1974م، واغتيل في 11 أكتوبر 1977م، ويحظى بحب كبير لدى اليمنيين، حتى اليوم.