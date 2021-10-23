43 دقيقة عن حياة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وبعض انجازاته وعلاقة علي عبدالله صالح وآخرون في جريمة اغتياله

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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خصص الإعلامي اليمني، محمد الربع، حلقة هذا الاسبوع من برنامجه الساخر، (رئيس الفصل) للحديث عن الشهيد الرئيس ابراهيم الحمدي، تزامنا مع ذكرى اغتياله الـ 44.

وتطرق الربع في الحلقة التي بثت امس الجمعة(تابعها محرر مأرب برس) الى بعض انجازات الرئيس الحمدي ومحطات من حياته ومعلومات حول جريمة اغتياله في منزل الغشمي.

وتضمن موضوع الحلقة، علاقة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في اغتيال الشهيد الحمدي.

كما اجرى مقدم البرنامج، مقارنة بين مشروع الحمدي الذي حكم البلد ثلاث سنوات ونصف فقط وبين من جاءوا بعده.

وتولى الشهيد إبراهيم الحمدي رئاسة اليمن (الشطر الشمالي)، في 13 يونيو 1974م، واغتيل في 11 أكتوبر 1977م، ويحظى بحب كبير لدى اليمنيين، حتى اليوم.