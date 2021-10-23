جماعة الحوثي تحول اليمنيين الى لاجئين في الصومال

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السلطات الصومالية، امس الجمعة، وصول عشرات اللاجئين اليمنيين أغلبهم من النساء والأطفال لمدينة بوصاصو الساحلية، بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات.

وقال التلفزيون الوطني الصومالي في تغريدة عبر تويتر إن لاجئين فروا من القتال في اليمن، ومعظمهم من النساء والأطفال وصلوا يوم الخميس إلى مدينة بوصاصو في الصومال بولاية بونت لاند حيث استقبلتهم السلطات هناك.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بوصاصو تحتضن أكبر جالية يمنية في الصومال وذلك لقربها من البر اليمني.

وكانت اليمن تستقبل اعداد كبيرة من اللاجئين الصوماليين خلال السنوات الماضية، غير ان الحرب التي اندلعت في البلاد قبل سبع سنوات بسبب انقلاب الحوثي على الشرعية، تسببت في هروب بعض الاسر اليمنية من مناطق الصراع الى دول كالصومال ،فضلا عن موجات نزوح داخلية.