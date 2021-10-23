عاااجل اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح في تعز قبل قليل

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أفادت مصادر محلية في تعز بأن القيادي البارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" ضياء الحق الأهدل اغتيل برصاص مجهولين في مدينة تعز.
وأكدت مصادر محلية اليوم السبت أن الأهدل قتل برصاص عدد من المسلحين لدى خروجه من منزله في شارع جمال في تعز.
وذكر المصدر أن الأهدل توفى على الفور في موقع الحادث