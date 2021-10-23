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عاااجل اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح في تعز قبل قليل

السبت 23 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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أفادت مصادر محلية في تعز بأن القيادي البارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" ضياء الحق الأهدل اغتيل برصاص مجهولين في مدينة تعز.

وأكدت مصادر محلية اليوم السبت أن الأهدل قتل برصاص عدد من المسلحين لدى خروجه من منزله في شارع جمال في تعز.

وذكر المصدر أن الأهدل توفى على الفور في موقع الحادث

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