عاااجل اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح في تعز قبل قليل الإرياني يحذر من مأساة إنسانية جراء تزايد النزوح في مأرب وشبوة باريس تبعث برسالة جديدة إلى طهران بشأن البرنامج النووي تهديدات وتوتروقد ينفجر الوضع عسكريا بين الصين وأمريكا بعد تصريحات بايدن حول تايوان ثلثا سكان اليمن على شفير المجاعة.. 3 ملايين يحتاجون علاجات طارئة بسبب سوء التغذية الحاد السلطات الاريترية تفرج عن 50 صيادً يمنياً بعد يومين من احتجازهم الصحة العالمية: 65٪ من سكان اليمن عرضة للملاريا ومليون حالة جديدة بعد انفجار الوضع عسكريا واحتدام المعارك.. ضربات جوية إثيوبية لليوم الرابع على التوالي قضية تهز ألمانيا بعد العثور على ترسانة أسلحة ومواد مشعة ووثائق سرية مخبأة تركيا تعلن تفاصيل القبض على "شبكة جواسيس" تابعة للموساد الإسرائيلي وتكشف أهدافها
حذرت الحكومة اليمنية، من "مأساة إنسانية وشيكة" جراء تزايد النزوح بمحافظتي مأرب (وسط)، وشبوة (جنوب شرق)، الناجمة عن التصعيد العسكري من جماعة "الحوثي".
جاء ذلك حسب تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وقال الإرياني: "نحذر من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجة النزوح الثانية والثالثة لآلاف الأسر النازحة في مديريات جنوب محافظة مأرب (رحبة، الجوبة، حريب) وغرب محافظة شبوة (بيحان، عين، عسيلان) بسبب استمرار تصعيد مليشيا الحوثي وقصفها التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمختلف أنواع الأسلحة".
وأفاد الإرياني بنزوح نحو أكثر من 20 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي في تلك المناطق.
ودعا المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية بمأرب وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة جراء ارتفاع حركة النزوح.
كما طالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها العسكري واستهدافها الممنهج للأعيان المدنية الذي يدفع ثمنه المدنيين الأبرياء".