بعد انفجار الوضع عسكريا واحتدام المعارك.. ضربات جوية إثيوبية لليوم الرابع على التوالي

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نفّذت إثيوبيا، اليوم (الجمعة)، ضربات جوية جديدة على عاصمة إقليم تيغراي الذي يشهد حرباً، في يوم رابع تستهدف فيه المدينة هذا الأسبوع، على ما قالت ناطقة باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت بيلين سيوم، إن الضربات الجوية، الجمعة، استهدفت مركز تدريب تستخدمه «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة.
وتخوض حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد حرباً منذ نحو عام ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي» رغم أن منطقة تيغراي لم تشهد إلا القليل من المعارك منذ أواخر يونيو (حزيران)، مع سيطرة المتمردين على جزء كبير من الإقليم الواقع في أقصى شمال إثيوبيا وانسحاب الجيش إلى حد كبير.
لكن القوات الجوية الإثيوبية شنّت، الاثنين، غارتين على ميكيلي عاصمة الإقليم، قالت الأمم المتحدة إنها قتلت ثلاثة أطفال وأصابت عدداً من الأشخاص بجروح. والأربعاء، قصفت مخابئ أسلحة تابعة لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» في ميكيلي وبلدة أغبي التي تبعد نحو 80 كيلومتراً إلى الغرب.
وأفاد مسؤول في مستشفى بأن هجوم الأربعاء في ميكيلي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم امرأة حامل. ولم تسفر الضربة الجوية الرابعة في ميكيلي، أمس (الخميس)، عن أي إصابات، بحسب مسعفين و«جبهة تحرير شعب تيغراي»، كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، الجمعة. وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه إزاء الهجمات الأخيرة