حزب الإصلاح يحذر من تكرار "خطاب العار" الذي مهد لإسقاط صنعاء بيد الإمامة

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قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني، إنه "على الرغم من الدروس القاسية يواصل البعض تبني خطاب مكرر، الحوثي هو المستفيد منه".
وأضاف العديني، في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بتطبيق التدوين" تويتر"، أن "هذا الخطاب هو نفس خطاب العار الذي مهد لفقدان صنعاء وساهم في صناعة هذا الواقع المر الذي الحق الأذى بالجميع، باليمن كدولة وبنا كقوى وأفراد"،.
متسائلاً: لماذا نضرب قواعد العمل المشترك ونعطل إمكانية ذلك؟
وأكد أن الوضع القائم يحملنا جميعا مسؤولية اختصار المسافات في مواجهتنا للحوثي اداة ايران في بلدنا، مشيراً إلى أن هذا مرهون بالتوقف عن الانشغال بمعارك جانبية تلهي عن المعركة الوطنية.
وأوضح نائب رئيس إعلامية الإصلاح، أن الشعب اليمني قد دفع كلفة كبيرة وهو يستحق منا أن نكف عن تكرار الأسباب التي أوقعته في قبضة الإمامة عدوه القديم