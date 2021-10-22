احتدام المعارك جنوب مأرب: كسر 20 نسقاً حوثياً وخسائر فادحة للمليشيا .. نحو 100 قتيل وتدمير أكثر من 16 آلية

الجمعة 22 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة 22 اكتوبر/تشرين الأول، أنه قتل أكثر من 92 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله: "نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الساعات الـ24 الماضية".



وأضاف، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصراً إرهابياً.



في السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية وتكسر هجماتها جنوب مأرب".



وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية، في عدة مواقع عقب محاولات هجومية واسعة للميليشيات في جبهات جنوب مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية دفعت بأكثر من 20 نسقا في هجومها، غير أن كل هجماتها باءت بالفشل أمام تصدي قوات الجيش والقبائل.