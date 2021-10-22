”ليندر كينغ“ يكشف عن مصدر قلق ”واشنطن“ في حرب اليمن ويصارح اليمنيين بموقف المجتمع الدولي من هجوم مأرب احتدام المعارك جنوب مأرب: كسر 20 نسقاً حوثياً وخسائر فادحة للمليشيا .. نحو 100 قتيل وتدمير أكثر من 16 آلية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يعلن الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندية في بداية 2022 سفير اليمن في نواكشوط يضع وزير الخارجية الموريتاني على تفاصيل الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين قرار إماراتي بحبس إعلامي من قناة أبوظبي الرياضية لارتكابه جرائم أثناء التغطية المباشرة بايدن: السعودية وقيود "أوبك" وراء ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بريطانيا تخطط لانتراع قرار دولي جديد من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الحرب في اليمن عاجل احتدام المواجهات المسلحة جنوب مارب.؛ تفاصيل منزل المؤرخ العربي الشهير ابن خلدون للبيع فهل من مشتري من أصول عربية.. تركيا تعلن ضبط 15 جاسوساً لـ"الموساد"
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة 22 اكتوبر/تشرين الأول، أنه قتل أكثر من 92 عنصرا من مليشيات الحوثي الإيرانية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله: "نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضاف، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (16) من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من (92) عنصراً إرهابياً.
في السياق، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية وتكسر هجماتها جنوب مأرب".
وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.
وذكرت مصادر ميدانية، أن معارك عنيفة دارت خلال الساعات الماضية، في عدة مواقع عقب محاولات هجومية واسعة للميليشيات في جبهات جنوب مأرب.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية دفعت بأكثر من 20 نسقا في هجومها، غير أن كل هجماتها باءت بالفشل أمام تصدي قوات الجيش والقبائل.