”ليندر كينغ“ يكشف عن مصدر قلق ”واشنطن“ في حرب اليمن ويصارح اليمنيين بموقف المجتمع الدولي من هجوم مأرب احتدام المعارك جنوب مأرب: كسر 20 نسقاً حوثياً وخسائر فادحة للمليشيا .. نحو 100 قتيل وتدمير أكثر من 16 آلية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يعلن الإمارات ستستضيف كأس العالم للأندية في بداية 2022 سفير اليمن في نواكشوط يضع وزير الخارجية الموريتاني على تفاصيل الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين قرار إماراتي بحبس إعلامي من قناة أبوظبي الرياضية لارتكابه جرائم أثناء التغطية المباشرة بايدن: السعودية وقيود "أوبك" وراء ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بريطانيا تخطط لانتراع قرار دولي جديد من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الحرب في اليمن عاجل احتدام المواجهات المسلحة جنوب مارب.؛ تفاصيل منزل المؤرخ العربي الشهير ابن خلدون للبيع فهل من مشتري من أصول عربية.. تركيا تعلن ضبط 15 جاسوساً لـ"الموساد"
بحث سفير اليمن في نواكشوط الدكتور سالم العرادة مع وزير الشئون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وتطرق السفير الى اخر المستجدات على الساحة اليمنية وما تقوم به مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ضد اليمنيين ومواصلتها انتهاك حقوق الإنسان وقصف المدن، وما قامت به من حصار جائر لمديرية العبدية وقصفها وتدميرها بجميع أنواع الأسلحة ومنع الدواء والغذاء عن سكانها لأيام طويلة واقتحامها والقيام بتصفيات لبعض أبنائها واعتقال المئات واخفاء الكثير من أبناء المديرية،
وكذلك اعتدائاتها الدائمة ضد محافظة مأرب وقصفها المستمر لمدينة مأرب والقرى ومخيمات النازحين في المحافظة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. من جانبه أكد وزير الخارجية الموريتاني على موقف بلاده الداعم للشرعية والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن.