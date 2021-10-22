بريطانيا تخطط لانتراع قرار دولي جديد من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الحرب في اليمن

الجمعة 22 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أكدت المملكة المتحدة البريطانية الحاجة إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن لدعم التسوية السياسية الشاملة تنهي الحرب المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن السفير البريطاني لليمن ريتشارد أوبنهايم قوله إن مجلس الأمن الدولي يحتاج عند أي تسوية سياسية بين الأطراف لقرار جديد، نتيجة تغير الوضع على الأرض يومياً، بينما هناك فجوة في مضمون قرار 2216 الذي أصدره المجلس عام 2015.

وأضاف أن المبعوث الأممي الجديد لليمن هانس غروندبرغ سيقدم خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية، مؤكدا أن دعم إيران للحوثيين بالصواريخ البالستية وغيرها، يعقّد جهود المنظمة الدولي للسلام، ويهدد أمن السعودية.

ودعا السفير البريطاني المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى التعاون مع الحكومة، في حال رغب بتحقيق أهدافه السياسية مستقبلاً، مشددا بسرعة تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتشكيل فريق تفاوضي موحد للمشاورات المقبلة.