عاجل احتدام المواجهات المسلحة جنوب مارب.؛ تفاصيل

الجمعة 22 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مارب برس - خاص

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اشتدت َ وتيرة المعارك مجددا جنوب محافظة مأرب مجددا حيث شهدت مديرية الجوبة مواجهات ضارية بين المليشيات الحوثية والجيش الوطني َمدعوما بالمقاومة الشعبية.

َوقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن المواجهات اشتدت من منتصف ليل البارحة حتى ظهر اليوم استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بشكل كبير.

وقالت المصادر أن المليشيات الحوثية دفعت بعشرات الأنساق القتالي باتجاه الجوبة مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. كما دفع الحوثيون اليوم بعدد من الدبابات وعربات ال BM في ظل غياب لطيران التحالف.. َ

بدوره شن الجيش الوطني هجوما معاكسا عصر اليوم الجمعة، ومازالت المواجهات مستمرة.