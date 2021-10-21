من أصول عربية.. تركيا تعلن ضبط 15 جاسوساً لـ"الموساد" كاسحات ألغام أمريكية تصل مضيق باب المندب مع تصاعد التهديد الحوثي أوامر لسلاح الجو الإسرائيلي بالعودة للتدرب على استهداف المنشآت النووية الإيرانية مسؤول مصري سابق يكشف عن دور إثيوبي في تطور الأوضاع في السودان بعد توقف دام نحو عامين.. الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى المطارات السعودية طيران التحالف يدك معسكري الصيانة والمهندسين وسط حالة من الإرباك في صفوف المليشيات الإنقلابية في صنعاء المبعوث الأمريكي لليمن يعلق على إدانة مجلس الأمن للحوثيين ويؤكد :التصعيد الحوثي في مأرب أكبر عقبة لتحقيق السلام مأرب تزف للحوثي فاجعة جديدة.. مصرع قيادات ميدانية رفيعة ينتحلون رتبة «لواء» عبدالملك: يكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الوطني في استعادة زمام المبادرة بالمعركة ضد الحوثي مجلس الأمن الدولي يعلن موقفة بشأن الحرب في مأرب ويصدر بيانات والحكومة ترحب
أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي تعليماته لسلاح الجو الاسرائيلي للعودة لاجراء مناورات والاستعداد لشن هجمات تستهدف المنشأت النووية الإيرانية.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية، فقد أوعز رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي لسلاح الجو بإجراء تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وذلك بعد توقف التدريبات منذ عامين.
وأضافت القناة أن قيادة الجيش تستعد للقام بعمل عسكري في حالة فشل المحادثات النووية.
وأشارت إلى أن كوخافي خصص الموازنة اللازمة للتحضير لاحتمال شن هجوم جوي على المنشأت النووية الإيرانية بعد عامين تأكلت فيها هذه القدرات على خلفية الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
ويسعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من خلال إعادة هذه الاستعدادات بحسب القناة 12 الإسرائيلية، إلى تشكيل آداة ضغط على إيران والإدارة الأمريكية على حد سواء، في إطار المفاوضات الخاصة بشأن العودة للعمل بموجب الاتفاق النووي مع إيران وإبقاء الخيار العسكري حاضرا وبقوة على الطاولة.