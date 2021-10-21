بعد توقف دام نحو عامين.. الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى المطارات السعودية

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، استئناف خطوطها الجوية رحلاتها المباشرة من مطارات البلاد إلى المطارات السعودية بعد توقف دام لنحو عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بعد الجهود الكبيرة التي بذلت، استأنف الناقل الوطني رحلاته المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية".

وأضافت، أن "هذه العودة جاءت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين".

وتابعت: "نفذت الشركة منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر أغسطس الماضي لغاية الآن، نحو 94 رحلة".

وأشارت وزارة النقل العراقية، إلى أن "عدد المعتمرين الذين نقلوا في هذه الرحلات بلغ 14335 معتمرا