مسؤول مصري سابق يكشف عن دور إثيوبي في تطور الأوضاع في السودان بعد توقف دام نحو عامين.. الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها إلى المطارات السعودية طيران التحالف يدك معسكري الصيانة والمهندسين وسط حالة من الإرباك في صفوف المليشيات الإنقلابية في صنعاء المبعوث الأمريكي لليمن يعلق على إدانة مجلس الأمن للحوثيين ويؤكد :التصعيد الحوثي في مأرب أكبر عقبة لتحقيق السلام مأرب تزف للحوثي فاجعة جديدة.. مصرع قيادات ميدانية رفيعة ينتحلون رتبة «لواء» عبدالملك: يكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الوطني في استعادة زمام المبادرة بالمعركة ضد الحوثي مجلس الأمن الدولي يعلن موقفة بشأن الحرب في مأرب ويصدر بيانات والحكومة ترحب مسؤول عسكري بارز يكشف تفاصيل المعارك في مأرب وخسائر المليشيات لا تحصى انطلاق دوري 14 اكتوبر و 30 نوفمبر في الهند اللواء سلطان العرادة يضع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية أمام عوامل القوة التي مازالت بيد محافظة مأرب وتقف إلى صفها
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، استئناف خطوطها الجوية رحلاتها المباشرة من مطارات البلاد إلى المطارات السعودية بعد توقف دام لنحو عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "بعد الجهود الكبيرة التي بذلت، استأنف الناقل الوطني رحلاته المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات المملكة العربية السعودية".
وأضافت، أن "هذه العودة جاءت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين".
وتابعت: "نفذت الشركة منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر أغسطس الماضي لغاية الآن، نحو 94 رحلة".
وأشارت وزارة النقل العراقية، إلى أن "عدد المعتمرين الذين نقلوا في هذه الرحلات بلغ 14335 معتمرا