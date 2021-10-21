طيران التحالف يدك معسكري الصيانة والمهندسين وسط حالة من الإرباك في صفوف المليشيات الإنقلابية في صنعاء

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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دوت انفجارات عنيفة اليوم (الخميس) في صنعاء إثر ضرب مقاتلات تحالف دعم الشرعية 3 مواقع إسراتيجية مهمة في منطقة سعوان.

وقال شهود عيان أن الغارات التي شهدتها صنعاء استهدفت معسكر سلاح المهندسين ودائرة التأمين الفني (الصيانة)، مبينين أن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من الموقعين وسط انفجارات متتالية ما يؤكد أن المواقع كانت عبارة عن مخازن للصواريخ والأسلحة الحوثية الثقيلة.

وأفادت المصادر بأن الضربات الجوية المركزة أصابت المليشيا الحوثية بحالة من الإرباك وشوهدت عناصرها تنتشر في الأحياء والمناطق المجاورة، مبينة أن المليشيا في الآونة الأخيرة كانت تخرج صواريخ بالستية من تلك المعسكرات إلى وسط الأحياء وتطلقها نحو مأرب والمناطق الحدودية.

بدوره، أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف الجوية نفذت عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء استجابةً للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشآت المدنية بالمملكة.

وكان صاروخ حوثي أطلق من صنعاء أمس وتسبب في مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 آخرين في الحي الشمالي لمحافظة مأرب.

وتشهد محافظات مأرب والجوف وشبوة معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمليشيا الحوثية، ووفقاً لمصدر عسكري يمني فإن الجيش الوطني تمكن خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من المواقع في محافظة شبوة بينها أحد الألوية العسكرية.

وأوضح المصدر أن المليشيات الحوثية تلقت ضربة موجعة في منطقة الكسارة في مأرب الليلة الماضية وقتل عدد من قياداتها ولا تزال جثثهم في الوديان