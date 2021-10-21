المبعوث الأمريكي لليمن يعلق على إدانة مجلس الأمن للحوثيين ويؤكد :التصعيد الحوثي في مأرب أكبر عقبة لتحقيق السلام

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قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ اليوم الخميس، إن إدانة مجلس الأمن لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران يعكس التزاما دوليا بإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن هناك تصعيدا كبيرا لهجمات الحوثيين ضد السعودية.
وأضاف في تصريحات حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم، أن التصعيد الحوثي في مأرب أكبر عقبة لتحقيق السلام، لافتا إلى أنه لا يوجد أي دليل على أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ملتزم بإنهاء الحرب في اليمن.