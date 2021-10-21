مأرب تزف للحوثي فاجعة جديدة.. مصرع قيادات ميدانية رفيعة ينتحلون رتبة «لواء» عبدالملك: يكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الوطني في استعادة زمام المبادرة بالمعركة ضد الحوثي مجلس الأمن الدولي يعلن موقفة بشأن الحرب في مأرب ويصدر بيانات والحكومة ترحب مسؤول عسكري بارز يكشف تفاصيل المعارك في مأرب وخسائر المليشيات لا تحصى انطلاق دوري 14 اكتوبر و 30 نوفمبر في الهند اللواء سلطان العرادة يضع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية أمام عوامل القوة التي مازالت بيد محافظة مأرب وتقف إلى صفها مفتاح يجدد دعوته للمنظمات الأممية لتوفير المخزون الكافي من المساعدات لمواجهة الوضع الإنساني في مأرب جراء النزوح المستمر جامعة إقليم سبأ تقيم الملتقى الأول للبحث العلمي فيفا قد يحرم ليفربول من محمد صلاح لمدة 8 مباريات مجلس الأمن يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على السعودية والتصعيد تجاه محافظة مارب
لقي عدد من القيادات العسكرية الحوثية مصرعها مع المئات من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية بنيران قوات الشرعية ورجال المقاومة الشعبية بأطراف محافظة مأرب.
ومن بين ابرز القيادات الحوثية التي لقت مصرعها مؤخراً بأطراف محافظة مأرب بنيران الجيش والمقاومة واعترفت المليشيا بمصرعها هم كُلاً من :قائد مايسمى محور الدريهمى منتحل رتبة لواء ويدعى - نشوان حمود احمد قاسم جحيز (ابو ثائر)والقيادي عدنان علي حسين الغيلي(ابو سجاد) منتحل رتبة لواء - والقيادي بشير محمد الرماح مهابة (ابو يحيى)منتحل رتبه لواء واحد قادة محاور المنطقة المركزية والذي كان قد كلفته المليشيات سابقاً بمهام إرهابية عديدة ابرزها مشرف عسكري لمحافظة عمران ومشرف عام لمراكز تدريب القوات الخاصة وقائد محور سفيان .
هذا فيما اكدت مصادر عسكرية لمأرب برس على ان المليشيات الحوثية قد تكبدت في المعارك الاخيرة بأطراف محافظة مأرب خسائر بشرية مهولة... مشيرةً بأن مئات الجثث الحوثية لاتزال متناثرة في الشعاب والوديان بذات الجبهة.