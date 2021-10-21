مأرب تزف للحوثي فاجعة جديدة.. مصرع قيادات ميدانية رفيعة ينتحلون رتبة «لواء»

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي عدد من القيادات العسكرية الحوثية مصرعها مع المئات من عناصرها خلال الأيام القليلة الماضية بنيران قوات الشرعية ورجال المقاومة الشعبية بأطراف محافظة مأرب.

ومن بين ابرز القيادات الحوثية التي لقت مصرعها مؤخراً بأطراف محافظة مأرب بنيران الجيش والمقاومة واعترفت المليشيا بمصرعها هم كُلاً من :قائد مايسمى محور الدريهمى منتحل رتبة لواء ويدعى - نشوان حمود احمد قاسم جحيز (ابو ثائر)والقيادي عدنان علي حسين الغيلي(ابو سجاد) منتحل رتبة لواء - والقيادي بشير محمد الرماح مهابة (ابو يحيى)منتحل رتبه لواء واحد قادة محاور المنطقة المركزية والذي كان قد كلفته المليشيات سابقاً بمهام إرهابية عديدة ابرزها مشرف عسكري لمحافظة عمران ومشرف عام لمراكز تدريب القوات الخاصة وقائد محور سفيان .

هذا فيما اكدت مصادر عسكرية لمأرب برس على ان المليشيات الحوثية قد تكبدت في المعارك الاخيرة بأطراف محافظة مأرب خسائر بشرية مهولة... مشيرةً بأن مئات الجثث الحوثية لاتزال متناثرة في الشعاب والوديان بذات الجبهة.