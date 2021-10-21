مأرب تزف للحوثي فاجعة جديدة.. مصرع قيادات ميدانية رفيعة ينتحلون رتبة «لواء» عبدالملك: يكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الوطني في استعادة زمام المبادرة بالمعركة ضد الحوثي مجلس الأمن الدولي يعلن موقفة بشأن الحرب في مأرب ويصدر بيانات والحكومة ترحب مسؤول عسكري بارز يكشف تفاصيل المعارك في مأرب وخسائر المليشيات لا تحصى انطلاق دوري 14 اكتوبر و 30 نوفمبر في الهند اللواء سلطان العرادة يضع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية أمام عوامل القوة التي مازالت بيد محافظة مأرب وتقف إلى صفها مفتاح يجدد دعوته للمنظمات الأممية لتوفير المخزون الكافي من المساعدات لمواجهة الوضع الإنساني في مأرب جراء النزوح المستمر جامعة إقليم سبأ تقيم الملتقى الأول للبحث العلمي فيفا قد يحرم ليفربول من محمد صلاح لمدة 8 مباريات مجلس الأمن يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على السعودية والتصعيد تجاه محافظة مارب
أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ثقته في أن الجيش الوطني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، قادر على استعادة زمام المبادرة في المعركة ضد ميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني، باعتبارها معركة مصيرية لا مجال فيها إلا النصر.
وشدد معين عبدالملك، في اجتماع لمجلس الوزراء اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة مضاعفة الجهود بين جميع القوى والمكونات السياسية والتعالي عن الخلافات العابرة وتوجيه الأنظار نحو الخطر الحقيقي الذي يتهدد اليمن والمنطقة العربية، والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي.
ولفت إلى أن" قرار عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن كان ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مختلف الجوانب"، متعهداً بعدم التهرب عن مواجهة التحديات ومعالجتها وعدم الاستسلام مهما كانت الصعوبات.
الجيش في معركة مأرب وناقش مجلس الوزراء اليمني، بحسب بيان صادر عن الاجتماع، أولويات دعم المعركة ضد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحسين الخدمات الأساسية.
كما تدارس تطورات الأوضاع السياسية على ضوء بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، وما أبداه من ترحيب بعودة رئيس الوزراء إلى عدن ومساعيه للإصلاح الاقتصادي، والدعم الواضح للحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب، إضافةً إلى إدانته الصريحة لميليشيا الحوثي وتصعيدها المستمر