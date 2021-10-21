مجلس الأمن الدولي يعلن موقفة بشأن الحرب في مأرب ويصدر بيانات والحكومة ترحب

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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رحب مجلس الوزراء اليمني، بما جاء في بيان مجلس الأمن، ودعمه القوي للحكومة وجهودها واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وضرورة الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب، إضافةً إلى التنديد بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد السعودية، والعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية.

وأكد أن الحكومة اليمنية تضع في مقدمة أولوياتها دعم جبهات القتال "في المعركة الوجودية والمصيرية" ضد ميليشيا الحوثي، مؤكداً بأن "النصر حليف أبناء الشعب اليمني مهما تمادت الميليشيات وداعميها في جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين والنازحين، وما ترتكبه من جرائم حرب".

وكرر مجلس الوزراء اليمني "تقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في تقديم المساندة في هذه المعركة المصيرية المشتركة