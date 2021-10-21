مأرب تزف للحوثي فاجعة جديدة.. مصرع قيادات ميدانية رفيعة ينتحلون رتبة «لواء» عبدالملك: يكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الوطني في استعادة زمام المبادرة بالمعركة ضد الحوثي مجلس الأمن الدولي يعلن موقفة بشأن الحرب في مأرب ويصدر بيانات والحكومة ترحب مسؤول عسكري بارز يكشف تفاصيل المعارك في مأرب وخسائر المليشيات لا تحصى انطلاق دوري 14 اكتوبر و 30 نوفمبر في الهند اللواء سلطان العرادة يضع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية أمام عوامل القوة التي مازالت بيد محافظة مأرب وتقف إلى صفها مفتاح يجدد دعوته للمنظمات الأممية لتوفير المخزون الكافي من المساعدات لمواجهة الوضع الإنساني في مأرب جراء النزوح المستمر جامعة إقليم سبأ تقيم الملتقى الأول للبحث العلمي فيفا قد يحرم ليفربول من محمد صلاح لمدة 8 مباريات مجلس الأمن يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على السعودية والتصعيد تجاه محافظة مارب
رحب مجلس الوزراء اليمني، بما جاء في بيان مجلس الأمن، ودعمه القوي للحكومة وجهودها واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وضرورة الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في محافظة مأرب، إضافةً إلى التنديد بهجمات الحوثيين العابرة للحدود ضد السعودية، والعدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية.
وأكد أن الحكومة اليمنية تضع في مقدمة أولوياتها دعم جبهات القتال "في المعركة الوجودية والمصيرية" ضد ميليشيا الحوثي، مؤكداً بأن "النصر حليف أبناء الشعب اليمني مهما تمادت الميليشيات وداعميها في جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين والنازحين، وما ترتكبه من جرائم حرب".
وكرر مجلس الوزراء اليمني "تقديره لمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في تقديم المساندة في هذه المعركة المصيرية المشتركة