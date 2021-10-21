مسؤول عسكري بارز يكشف تفاصيل المعارك في مأرب وخسائر المليشيات لا تحصى

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قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء منصور ثوابه، اليوم الخميس، إن الميليشيا الحوثية الإيرانية وقعت في مصيدة الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمأرب، شمالي شرق البلاد.
وأكد اللواء ثوابه، في تصريح مصور نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، -من مشارف مدينة حريب-، أن خسائر الميليشيا البشرية والمادية في المعارك الأخيرة كبيرة جداً ولا يمكن حصرها.. مشيرا إلى أن المعارك مستمرة في مختلف جبهات القتال، وأنه لا رجعة لأبطال الجيش وأحرار اليمن عن مواجهة الميليشيا الإيرانية والانتصار عليها.
مادة اعلانية وجدد ثوابه، دعوة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا بالحفاظ على أبنائهم وعدم إرسالهم إلى الهلاك في صفوف الميليشيات الحوثية التي لا تهتم لمصير من يقاتل ويضحى معها فهي تعتبرهم عبيداً خلقوا من أجل خدمتها والموت في سبيل راحتها.
وقال: "لا يوجد في الكون من يقاتل ليكون عبدًا إلا من التحق بصفوف الميليشيا الحوثية وعلى من انخدع بها أن يعتبر بقوافل الجثث التي تعود إليهم كل يوم، فضلاً عن مئات القتلى الذين تركت جثثهم في الجبال والشعاب ولا تهتم لمصيرهم".
وعبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة عن شكره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، على جهودهم في دعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية ومشروعها التدميري العابر للحدود