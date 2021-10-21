انطلاق دوري 14 اكتوبر و 30 نوفمبر في الهند

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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انطلق، أمس الأربعاء، دوري 14 اكتوبر و 30 نوفمبر الذي ينظمه الاتحاد العام لطلاب اليمن بمدينة أورنج آباد الهندية، وبرعاية من وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف صالح البكري.

ودشنت البطولة بحفل افتتاح مميز تخللته الكثير من الفقرات افتتحت بالنشيد الوطني، وبمشاركة واسعة من الطلاب اليمنين وحضور اعداد كبيرة من الجماهير الرياضية اليمنية والهندية.

وفي كلمته في الحفل، دعا رئيس الاتحاد د. عزيز العنس جميع الفرق الرياضية إلى التحلي بروح المنافسة الرياضية والاستمتاع بالبطولة، فيما أكد ممثل وزارة الشباب والرياضة د. عثمان العيدروس، على اهتمام وزير الشباب والرياضة بقطاع الشباب وانشطتهم في داخل اليمن وخارجه.

ونقل العيدروس تحيات الوزير ورسالته للشباب في أرض المهجر بأهمية التحصيل العلمي الممتاز لخدمة اليمن.

واختتم حفل الافتتاح ببعض التمارين الاستعراضية والعروض الرياضية، ثم انطلقت البطولة رسميا بحماس منقطع النظير مع تفاعل وزخم جماهيري كبير لاول بطولة مميزة تحضى برعاية رسمية.