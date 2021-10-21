جامعة إقليم سبأ تقيم الملتقى الأول للبحث العلمي

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أقامت كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية - الجوف- جامعة إقليم سبأ صباح اليوم الملتقى الأول للبحث العلمي للطلبة الخريجين وتحت شعار ( البحث العلمي طريقنا للنهضة التنموية).

وفي الملتقى الذي أقيم برعاية رئيس الجامعةالأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي قال نائب ريئس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسين الموساي : ان الملتقى يعد بادرة طيبة وجهدا يشكر عليه كل الذين خططوا له ونظموا إقامتها وشاركوا في إنجاحها ويسعون إلى متابعة مخرجاته وإنجازاته وتفعيلها في الواقع العملي.

وأضاف الموساي : في الملتقى الذي حضره عميد كلية الجوف الدكتور ناصر الخدري وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس أن الجامعة تقدم للطالب كيفة التعلم والبحث وتنور له الطريق نحو مسلك الباحثين خصوصا وقد أصبحت وسائل البحث متاحة للجميع في كل زمان ومكان وناقش الملتقى مهارات تحديد عناوين البحوث وخططه ومجالاته والمهارات التنفيذية لإعداد البحوث العلمية للطلبة الخريجين.