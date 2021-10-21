مفتاح يجدد دعوته للمنظمات الأممية لتوفير المخزون الكافي من المساعدات لمواجهة الوضع الإنساني في مأرب جراء النزوح المستمر جامعة إقليم سبأ تقيم الملتقى الأول للبحث العلمي فيفا قد يحرم ليفربول من محمد صلاح لمدة 8 مباريات مجلس الأمن يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على السعودية والتصعيد تجاه محافظة مارب تعرف عليها : السعودية تعلن عن تسهيلات لدخول الحرم المكي تعرف عليها : السعودية تعلن عن تسهيلات لدخول الحرم المك بيان عاجل للتحالف يعلن عن عملية عسكرية في صنعاء ويخاطب الحوثيين بأن عليهم الإستعداد لما هو أوسع وأشمل إحدى الناجيات من حادث مميت لطائرة تحطمت واحترقت تترك سؤالا محيرا مبعوث السويد الخاص باليمن يضع الحوثيين أمام خطوة واحدة فورية لإثبات رغبتهم في السلام السعودية تصارح مجلس الأمن بغضبها الشديد بسبب موقفه العاجز مع الحوثيين وتعلن حقها في اتخاذ ما يلزم
أقامت كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية - الجوف- جامعة إقليم سبأ صباح اليوم الملتقى الأول للبحث العلمي للطلبة الخريجين وتحت شعار ( البحث العلمي طريقنا للنهضة التنموية).
وفي الملتقى الذي أقيم برعاية رئيس الجامعةالأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي قال نائب ريئس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسين الموساي : ان الملتقى يعد بادرة طيبة وجهدا يشكر عليه كل الذين خططوا له ونظموا إقامتها وشاركوا في إنجاحها ويسعون إلى متابعة مخرجاته وإنجازاته وتفعيلها في الواقع العملي.
وأضاف الموساي : في الملتقى الذي حضره عميد كلية الجوف الدكتور ناصر الخدري وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس أن الجامعة تقدم للطالب كيفة التعلم والبحث وتنور له الطريق نحو مسلك الباحثين خصوصا وقد أصبحت وسائل البحث متاحة للجميع في كل زمان ومكان وناقش الملتقى مهارات تحديد عناوين البحوث وخططه ومجالاته والمهارات التنفيذية لإعداد البحوث العلمية للطلبة الخريجين.