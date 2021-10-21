فيفا قد يحرم ليفربول من محمد صلاح لمدة 8 مباريات

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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ذكرت صحيفة "إيكو ليفربول" أنه من المتوقع أن يشارك ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية وبالتالي الغياب عن مباريات الريدز الحاسمة.

وسيتم اختيار الثنائي النجم بلا شك لتمثيل منتخباتهما صلاح مع مصر وماني للسنغال، ومن المحتمل أن يغيبا عن ست مباريات في الدوري الممتاز ومواجهتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، في حال استمرارهما لنهاية البطولة، وذلك نقلا عن صحيفة "ذا أثلتيك" الأمريكية.

وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا في 9 يناير بين الكاميرون (المضيف) مع بوركينا فاسو، وتستمر البطولة حتى 6 فبراير، وبالتالي يجب أن يغادر اللاعبون فرقهم يوم 27 ديسمبر

. وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ضرورة إطلاق سراح اللاعبين لمشاركة منتخبات بلادهم في البطولات القارية المعتمدة في موعد لا يتجاوز صباح الاثنين من الأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تبدأ في البطولة ذات الصلة. ولكن يمكن أن تتوصل الفرق الإنجليزية مع الاتحادات المحلية لتلك الدول لحل وسط يسمح بمغادرة اللاعبين في موعد متأخر قليلا، ومن الممكن أن يكون ذلك في 3 يناير، وهو موعد مقبول وفقا للقواعد واللوائح.

وبالتالي، إذا نجح ليفربول في الحصول على موافقة الاتحادات في مصر، السنغال وغينيا على الإبقاء على صلاح، ماني ونابي كيتا حتى ذلك التاريخ، سيشاركون في مباراة تشيلسي يوم 2 يناير في الدوري الإنجليزي. وسيكون أمام ليفربول عدة مواجهات قوية خلال فترة بطولة كأس أمم إفريقيا والتحضير لها. وهي: ليستر سيتي (مباراتين خارج الأرض وأنفيلد)، تشيلسي (خارج الأرض) برينتفورد (أنفيلد)، كريستال بالاس (خارج الأرض). إضافة إلى مبارتين في كأس الاتحاد الإنجليزي،.

ونصف نهائي محتمل في كأس الرابطة الإنجليزية (في حال تأهل الفريق).