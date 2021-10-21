مجلس الأمن يعلن موقفه من هجمات الحوثيين على السعودية والتصعيد تجاه محافظة مارب

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دان مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، هجمات المليشيات الحوثية على السعودية، داعيا إلى وقف فوري لتصعيد الجماعة العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
. ووفق بيان لمجلس الأمن حول اليمن فقد "ندد أعضاء مجلس الأمن بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية"، مضيفا أن "الاعتداءات في خليج عدن والبحر الأحمر تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن".
وشدد مجلس الأمن على ضرورة "وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب"، منددا "بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع".
. ودعا المجلس إلى "حل الخلافات في اليمن من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية"، موجها طلبه لجميع الجهات الفاعلة في اليمن من أجل "العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل".