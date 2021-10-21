عاجل: دوي انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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دوت انفجارات عنيفة ظهر اليوم الخميس في صنعاء، نتيجة غارات شنتها طائرات التحالف العربي على مواقع في العاصمة الخاضعة للحوثيين.

وتركزت الغارات على منطقة سعوان شمال صنعاء، وفق سكان وشهود عيان.

ونقل مأرب برس عن سكان في حي سعوان شمال العاصمة صنعاء قولهم، ان دوي عدة انفجارات متتالية سمع في سلاح المهندسين بمنطقة سعوان اثر الضربات الجوية.

ورجحت مصادر محلية ان يكون الطيران قد استهدف مخازن اسلحة للحوثيين في المنطقة.