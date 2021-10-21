اليمن يطلب دعما مصريا لتطوير موانئ البلاد

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طلبت الحكومة اليمنية دعما مصريا في مجال التدريب البحري في عدن وتقديم الاستشارات لتأهيل وتطوير الموانئ اليمنية، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد بحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري في مصر إسماعيل عبدالغفار إمكانية التدريب والتأهيل للكوادر المتخصصة في هذا المجال.

وقالت إن اللقاء ناقشا إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في تأهيل مركز التدريب البحري بعدن وإرسال مدربين من الأكاديمية في الإسكندرية، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بحل مشاكل الطلبة وإطلاق شهادات الخريجين من الدفعات السابقة.

كما ناقشا أيضا فرص فتح فرع للأكاديمية بعدن وتقديم الاستشارات لتأهيل وتطوير الموانئ اليمنية، فضلا عن التسهيلات للطلاب للاستمرار في دراستهم.