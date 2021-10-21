اليمن يطلب دعما مصريا لتطوير موانئ البلاد اضطراب يومي بسعر الريال.. شبح الإفلاس يطارد ما بقي من قطاعات اليمن فضائح عم زعيم المليشيات في نهب إيرادات 20 مؤسسة و32مليار ريال من ميزانية الداخلية الجيش السوداني يغلق كل الطرق إلى مقر القيادة بعد تصاعد الاحتجاجات مع ساعات الفجر الأولى.. قوات ”الشرعية“ تهاجم مواقع المليشيا جنوبي مأرب وتكبدها خسائر فادحة الحكومة تحظر العملات الأجنبية في التعاملات الداخلية إغلاق 14 شركة صرافة مخالفة في تعز إيران تكشف عن شرطها للعودة لمباحثات فيينا ترامب وبشكل مفاجئ يعلن إطلاق شبكة جديدة للتواصل الإجتماعي محافظ شبوة بن عديو في جتماع مع وفد من وزارة الكهرباء المناقشة الأوضاع المعلقة بالقطاع
شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس 21 اكتوبر/تشرين الأول، هجوماً مباغتاً على مواقع لمليشيا الحوثي في جبهات جنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة شنت هجوماً خاطفاً على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية الإيرانية جنوب محافظة مأرب، وكبّدت المليشيات على إثره خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات"، دون مزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، تحقيق الانتصارات الميدانية في عدة جبهات بالمحافظة.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد تلقت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال الساعات الماضية، بنيران قوات الجيش وغارات التحالف في جبهتي الجوبة وجهة الكسارة، جنوبي وغرب مأرب.