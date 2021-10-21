مع ساعات الفجر الأولى.. قوات ”الشرعية“ تهاجم مواقع المليشيا جنوبي مأرب وتكبدها خسائر فادحة

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 547

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس 21 اكتوبر/تشرين الأول، هجوماً مباغتاً على مواقع لمليشيا الحوثي في جبهات جنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.



وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، فان "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة شنت هجوماً خاطفاً على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية الإيرانية جنوب محافظة مأرب، وكبّدت المليشيات على إثره خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات"، دون مزيد من التفاصيل.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، تحقيق الانتصارات الميدانية في عدة جبهات بالمحافظة.



وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد تلقت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال الساعات الماضية، بنيران قوات الجيش وغارات التحالف في جبهتي الجوبة وجهة الكسارة، جنوبي وغرب مأرب.