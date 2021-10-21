إغلاق 14 شركة صرافة مخالفة في تعز

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أغلقت الحكومة اليمنية، الأربعاء، 14 شركة صرافة مخالفة في محافظة تعز (جنوب غرب)، بسبب المضاربة على سعر العملة المحلية.

وقالت شرطة تعز في بيان، إن " حملة أمنية أغلقت بالشمع الأحمر، اليوم، 14 شركة صرافة مُخالفة وغير مرخصة في المحافظة".

وأضاف البيان أن "الحملة تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشرطة في تعز العميد منصور الأكحلي، بناء على توجيهات رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع فرع البنك المركزي وجهاز الرقابة والمحاسبة في تعز".

وذكر البيان أن" إغلاق هذه الشركات، (جاء) بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع التلاعب وعمليات المضاربة في أسعار العملة ".

وخلال الأيام الماضية، شهد سعر الريال اليمني تراجعا لافتا جديدا؛ حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.