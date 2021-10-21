الدول دائمة العضوية: يجب استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الخميس 21 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد اجتماع لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأربعاء، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما يخفف معاناة الشعب اليمني.

إلى هذا، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة، والمواقف المرحبة والداعمة لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى الإسناد الإقليمي والدولي المطلوب لتوفير الدعم العاجل للحكومة للتعاطي مع التحديات القائمة.

كما تناول الاجتماع استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مأرب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان الحوثي المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة، والموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.