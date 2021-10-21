الحكومة تحظر العملة الأجنبية في التعاملات الداخلية الدول دائمة العضوية: يجب استكمال تنفيذ اتفاق الرياض إيران تكشف عن شرطها للعودة لمباحثات فيينا ترامب وبشكل مفاجئ يعلن إطلاق شبكة جديدة للتواصل الإجتماعي محافظ شبوة بن عديو في جتماع مع وفد من وزارة الكهرباء المناقشة الأوضاع المعلقة بالقطاع طالب برفع الحصار فوراً عن عبدية «مأرب».. بيان هام من مجلس الأمن الدولي بشأن إيقاف الحرب في اليمن و إنهيار العملة.. تفاصيل منتخبنا يواجه مصر في ختام بطولة كرة القدم الخماسية لاتحاد الشباب العربي بـ«القوة 59».. خطوة أمريكية جديدة للتعامل عسكريًا مع إيران "واتس آب" تعلن عن إضافة زر جديد مرتبط بمكالمات الفيديو والصوتية الجماعية.. تعرف عليه النفط وفرنسا ومآرب أخرى.. لهذه الأسباب يزور أردوغان 3 دول إفريقية بوفد كبير ورفيع
أكد اجتماع لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الأربعاء، على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما يخفف معاناة الشعب اليمني.
إلى هذا، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، ناقش مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة، والمواقف المرحبة والداعمة لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى الإسناد الإقليمي والدولي المطلوب لتوفير الدعم العاجل للحكومة للتعاطي مع التحديات القائمة.
كما تناول الاجتماع استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مأرب، والضغط الدولي المطلوب لوقف عدوان الحوثي المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والقصف المدفعي والطائرات المسيرة، والموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.